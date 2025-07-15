15/07/2025 09:33

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶3點子，報7.1696

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1498，較上個交易日跌7點子，兩連跌，較市場預測偏強逾250點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開3點子，報7.1696，上個交易日即期匯率收盤報7.1693。



隔夜美指繼續反彈並成功站上98關口，另外美國較長期公債收益率也觸及數周最高，外部環境繼續施壓人民幣中間價。



人行副行長鄒瀾昨日稱，中國不尋求人民幣匯率貶值獲得國際競爭優勢。當前美元走勢仍有不確定性，但中國基本面向好，人民幣匯率保持雙向波動具有堅實基礎。



中美貿易休戰期提振中國「搶出口」熱度持續。最新出爐的中國6月出口同比增速優預期回暖，以美元計價中國對美出口額同比跌幅收窄至三個月最小，但貿易數據對人民幣匯率的直接影響有限。



滙豐銀行最新觀點指出，除非中美貿易戰休戰破裂，否則在緩慢的「去美元化」和人行對人民幣匯率進一步走強的容忍度不斷提高的背景下，人民幣的上行趨勢將延續。(jq)