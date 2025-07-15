15/07/2025 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收跌41點子，止三連升，報7.1734

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1734，較上個交易日4時30分收盤價跌41點子，止三連升，全日在7.1685至7.1754之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌33點子，報7.1756。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1498，較上個交易日跌7點子，兩連跌，較市場預測偏強逾250點。



交易員稱，即期短期仍缺乏方向，但若晚間美國通脹數據向好，美元有望加速反彈，屆時人民幣或進一步承壓，只是跌幅仍料相對偏小。



招商銀行金融市場部最新觀點指出，近期人民幣持續處於觀察區間的偏強一側運行，升值的動力相對較足，需繼續關注每日中間價釋放的信號，以確認下一步是繼續區間震盪還是升值突破。



中國第二季的經濟增長超出市場預測，這是中國面對美國關稅時仍具韌性的一個跡象。但市場人士也指出，中國經濟面臨潛在的疲軟風險不小，需要中國監管層出台更多刺激措施。(jq)