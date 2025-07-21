15/07/2025 11:48

【ＡＩ】深鐵與萬科合作開發機器人自主搭地鐵送貨，成全球首例

《經濟通通訊社15日專訊》全球首例機器人自己搭乘地鐵送貨昨日在深圳地鐵發生。在深圳地鐵2號線灣廈站，地鐵配送機器人昨日利用地鐵的空閒時段，通過AI調度算法+機器人技術實現無人化配送。



據介紹，這款外形為北極燕鷗卡通形象的地鐵配送機器人，由深鐵與萬科攜手開發。它們的「身體」裏裝滿通勤族最愛的各類商品，並自主規劃最優搭乘線路，為灣廈站及線路上其他站內7-Eleven門店配送貨物。



*為地鐵站內便利店送貨，縮減時間與人力成本*



參與此次機器人送貨測試的7-Eleven地鐵門店店長表示，以往門店貨物配送只能通過地面交通送至地鐵站，不僅地面停車難，而且從地面運輸到店內的過程，經常遇上地鐵早高峰，導致送貨的時間、人力成本都較高。目前，7-Eleven在深圳地鐵站內有百多家門店。根據測算，如果41台機器人結合地鐵運輸路網，即可覆蓋7-Eleven在深圳地鐵所有門店的旺季配送需求。



萬科旗下萬緯物流方面介紹，其獨立研發的智能調度系統作為機器人「大腦」，能根據服務門店的每日訂單情況、門店具體位置、配送時間要求，並結合地鐵運力等多重信息，進行智能規劃，實現多機器人、多門店情況下的全域最優路徑配送；全景激光雷達好比「眼睛」，對站內地圖進行全景建模，讓機器人不迷路；底盤機械結構和控制系統則是「骨骼和運動神經」，讓機器人動起來，實現自主乘坐電梯進出站台、自主乘坐地鐵列車、自主識別列車到站等功能。今後這些技術將根據實測效果進行持續優化和迭代。(sl)