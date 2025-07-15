15/07/2025 15:08

【數據解讀】機構：全年GDP「保5」已有基礎，料難出台強刺激

《經濟通通訊社15日專訊》中國6月規模以上工業增加值同比增長6.8%，創三個月高點；社會消費品零售總額同比增4.8%，增速較5月放緩1個百分點，並創四個月低位。上半年全國固定資產投資則相對遜色，同比增長2.8%差過預期。不過，中國第二季國內生產總值(GDP)同比增5.2%超出預期，上半年同比增速亦達5.3%，為全年實現5%左右目標打下良好基礎，分析預計7月底中央政治局會議保持觀望。



*國盛證券：料下一步更注重落實政策*



國盛證券首席經濟學家熊園表示，上半年GDP偏高增速預示下半年GDP增速即便降至4.7%左右，也能基本「保5%」，這也預示下半年政策可能難以強刺激、力度上可能更接近「托而不舉」。他認為，下一步會更注重抓落實、做好增量政策儲備，可能中央進一步加槓桿、繼續降準降息等，財政中期將加碼。



*保銀資本：H20芯片恢復銷售傳遞積極信號*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，前兩個季度增速均高於目標，為政府容忍下半年經濟放緩提供了空間。他指出，近期中美外交高層會晤為美國總統特朗普可能的訪華發出了積極信號，最新有關英偉達恢復對華H20芯片銷售的消息也傳遞了積極信號。如果貿易戰威脅至少在短期內減弱，中國實施大規模財政刺激措施的可能性也會下降。



*東方金誠：下半年料更大力推動樓市止跌回穩*



東方金誠首席宏觀分析師王青指出，在上半年經濟增長動能偏強背景下，短期內很可能不會部署新的大規模增量政策，但下半年超常規逆周期調節措施還會大概率推出，核心是財政加力、央行降息，以及「更大力度推動房地產市場止跌回穩」，有效對沖外需下滑帶來的影響。他並預計，第三、四季GDP同比增速將分別在4.8%、4.6%左右。(sl)