15/07/2025 10:00

【聚焦數據】內地6月工業增加值增6.8%，大勝預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，6月規模以上工業增加值同比實際增長6.8%，增速大勝預期的5.7%，並較5月的5.8%提速。



從環比看，6月規模以上工業增加值比上月增長0.50%。1-6月，規模以上工業增加值同比增長6.4%。



*新能源汽車、工業機器人產量均增超35%*



1-6月，分三大門類看，採礦業增加值同比增長6.0%，製造業增長7.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.9%。裝備製造業增加值同比增長10.2%，高技術製造業增加值增長9.5%，增速分別快於全部規模以上工業3.8和3.1個百分點。



分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長4.2%；股份制企業增長6.9%，外商及港澳台投資企業增長4.3%；私營企業增長6.7%。



分產品看，3D打印設備、新能源汽車、工業機器人產品產量同比分別增長43.1%、36.2%、35.6%。