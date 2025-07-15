15/07/2025 10:00

【聚焦數據】內地6月社會消費品零售總額增4.8%，遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，6月社會消費品零售總額42287億元(人民幣．下同)，同比增長4.8%，增速遜於預期的5.4%，並較5月的6.4%大幅回落；環比則下降0.16%。其中，除汽車以外的消費品零售額37649億元，同比增長4.8%。



*上半年社會消費品零售總額增5%*



1-6月，社會消費品零售總額245458億元，同比增長5.0%，比一季度加快0.4個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額221990億元，增長5.5%。



按經營單位所在地分，6月，城鎮消費品零售額36559億元，同比增長4.8%；鄉村消費品零售額5728億元，增長4.5%。1-6月，城鎮消費品零售額213050億元，增長5.0%；鄉村消費品零售額32409億元，增長4.9%。



*6月商品零售額增5%，餐飲收入增0.9%*



按消費類型分，6月，商品零售額37580億元，同比增長5.3%；餐飲收入4708億元，增長0.9%。1-6月，商品零售額217978億元，增長5.1%；餐飲收入27480億元，增長4.3%。



按零售業態分，1-6月，限額以上零售業單位中便利店、超市、百貨店、專業店、品牌專賣店零售額同比分別增長7.5%、5.4%、1.2%、6.4%、2.4%。



1-6月，全國網上零售額74295億元，同比增長8.5%。其中，實物商品網上零售額61191億元，增長6.0%，佔社會消費品零售總額的比重為24.9%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長15.7%、1.4%、5.3%。