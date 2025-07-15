15/07/2025 10:01

【聚焦數據】內地上半年固定資產投資增2.8%，遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，上半年全國固定資產投資248654億元（人民幣．下同），同比增長2.8%，增速遜於預期的3.6%。其中，民間固定資產投資同比下降0.6%。扣除價格因素影響，固定資產投資同比增長5.3%。從環比看，6月份固定資產投資下降0.12%。



分產業看，第一產業投資4816億元，同比增長6.5%；第二產業投資88294億元，增長10.2%；第三產業投資155543億元，下降1.1%。



*工業投資增一成，製造業投資增7.5%*



第二產業中，工業投資同比增長10.3%。其中，採礦業投資增長3.4%，製造業投資增長7.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長22.8%。



第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長4.6%。其中，水上運輸業投資增長21.8%，水利管理業投資增長15.4%，鐵路運輸業投資增長4.2%。



分地區看，東部地區投資同比下降0.8%，中部地區投資增長3.2%，西部地區投資增長4.8%，東北地區投資下降1.9%。



分登記註冊類型看，內資企業固定資產投資同比增長2.8%，港澳台企業固定資產投資增長4.8%，外商企業固定資產投資下降13.6%。