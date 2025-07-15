15/07/2025 10:02

【聚焦數據】上半年地產投資降11.2%，商品房銷售跌5.5%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，1-6月，全國房地產開發投資46658億元（人民幣．下同），同比下降11.2%，跌幅較1-5月的10.7%繼續擴大；其中，住宅投資35770億元，下降10.4%。



1-6月，新建商品房銷售面積45851萬平方米，同比下降3.5%；其中住宅銷售面積下降3.7%。新建商品房銷售額44241億元，下降5.5%，跌幅較1-5月的3.8%大幅擴大；其中住宅銷售額下降5.2%。



*上半年住宅新開工面積下降19.6%*



1-6月，房地產開發企業房屋施工面積633321萬平方米，同比下降9.1%。其中，住宅施工面積441240萬平方米，下降9.4%。房屋新開工面積30364萬平方米，下降20.0%。其中，住宅新開工面積22288萬平方米，下降19.6%。房屋竣工面積22567萬平方米，下降14.8%。其中，住宅竣工面積16266萬平方米，下降15.5%。



6月末，商品房待售面積76948萬平方米，比5月末減少479萬平方米。其中，住宅待售面積減少443萬平方米。



1-6月，房地產開發企業到位資金50202億元，同比下降6.2%。其中，國內貸款8245億元，增長0.6%；利用外資17億元，增長25.4%；自籌資金17544億元，下降7.2%；定金及預收款14781億元，下降7.5%；個人按揭貸款6847億元，下降11.4%。



6月，房地產開發景氣指數為93.60，上月為93.71。