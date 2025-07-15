15/07/2025 09:07

【美國議息】CPI公布前特朗普痛批鮑威爾愚蠢，呼籲降息至1厘

《經濟通通訊社15日專訊》美國即將於周二（15日）公布最新CPI數據，總統特朗普再度批評聯儲局主席鮑威爾，不僅猛烈抨擊其高利率政策，更稱其為「笨蛋」(knucklehead)，並敦促聯儲局將聯邦基準利率降至1厘。



特朗普周一（14日）表示，「我們有一個非常糟糕的聯儲局主席，非常糟糕。我已經試著對他客氣了，但沒用。利率每高一個百分點，就要讓我們多付3600億美元。現在利率在4.5厘左右，我們為什麼還要支付這麼高的成本？」



特朗普強調，美國應該將利率降至1厘，以降低借貸成本。



不過，分析家指出，特朗普所主張的1厘利率水平，通常是應對經濟危機時的非常手段。過去25年中，聯儲局僅在金融危機或新冠疫情衝擊等極端情況下，才將利率降至如此低。(rc)