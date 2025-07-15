15/07/2025 11:20

【外圍經濟】美國通脹數據將公布，經濟學家認同鮑威爾對關稅擔憂

《經濟通通訊社15日專訊》雖然美國總統特朗普不斷施壓聯儲局主席鮑威爾，想逼他下台。但在美國CPI數據即將公布之際，經濟學家卻傾向支持鮑威爾判斷，警告關稅將推高美國通脹。



在連續四個月高估CPI讀數後，聯儲局將於當地時間周二（15日）公布美國6月通脹率，料處於較高水平。家具、玩具、休閒用品，汽車等受關稅影響的商品價格可能加快上漲，終結前幾個月通脹溫和的趨勢。



分析指，前幾個月不溫不火的通脹讓聯儲局處境尷尬。聯儲局一直為年內按兵不動的利率政策辯護，理由是預期關稅將推高通脹，但這一效應至今尚未顯現。如果此次通脹數據依然溫和，幾乎可以肯定總統特朗普會再次表達強烈不滿，呼籲降息。



聯儲局和私人機溝預測人士的普遍共識是，隨著企業開始將關稅轉嫁給消費者，通脹將在夏季升高。雖然許多企業早期通過提前囤貨或犧牲利潤來保護客戶，但這些應對策略正在耗盡。



除了商品，經濟學家和政策制定者亦密切關注服務通脹。一些預測人士認為，近期表現溫和的類別，如機票和酒店住宿費，可能在6月上漲，從而推動整體CPI加速。(rc)