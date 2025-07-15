15/07/2025 14:06

【外圍經濟】SpaceX將於第四季在越南推出星鏈服務

《經濟通通訊社15日專訊》越南官方媒體周二（15日）引述政府官員表示，SpaceX預計將從今年第四季開始在越南推出「星鏈」（Starlink）衛星網路服務。



據報道，越南科技部副部長范德隆表示：「科技部的目標是在該投資者完成投資程序，並在越南建立法人實體後，立即批准使用低軌道衛星的試點服務，目標是在2025年第四季度部署服務。」



*特斯拉開始在印度出售Model Y*



此外，特斯拉網站顯示，該公司開始在印度銷售起售價約為69770美元的Model Y汽車。



特斯拉Model Y後輪驅動車型的現金售價為600萬盧比（7萬美元），Model Y長距離後輪驅動車型的現金售價為680萬盧比（7.9萬美元）。(rc)