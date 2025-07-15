15/07/2025 14:08

【ＡＩ】美國今年新創企業融資已達1628億美元，料歷來第二高

《經濟通通訊社15日專訊》PitchBook周二（15日）發布的報告顯示，隨著AI的持續繁榮，2025年上半年美國新創企業融資總額飆升75.6%，有望成為有史以來第二好的年份。



今年上半年，美國新創企業融資躍升至1628億美元，是自2021年同期以來最強勁的表現。



上一次飆升發生在零利率政策時代，當時各國央行在新冠大流行期間大幅降息以刺激經濟活動，導致資本流入創投等高風險資產。今年的繁榮則主要是由大型AI投資和大型科技公司的大膽押注所推動。光是過去3個月，美國新創公司就獲得了699億美元的投資。



上半年最引人注目的交易包括OpenAI的400億美元融資，以及Meta以143億美元收購Scale AI的股份。



這些交易顯示投資者對AI產業的持續信心。今年上半年，AI產業佔新創公司融資總額的64.1%，佔交易總數的35.6%。(rc)