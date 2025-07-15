15/07/2025 15:18

【外圍經濟】日債10年期孳息率破警戒線，或重演「卓慧思時刻」

《經濟通通訊社15日專訊》日本參議院選舉前夕，日債危機升級，10年期國債孳息率周二（15日）逼近1.6厘，創2008年新高。



市場擔憂執政聯盟失利或引發財政政策轉向，推高財政赤字，引發「債券義警」拋售潮，日本或重演英國「卓慧思時刻」，引發債市暴跌。



日本10年期國債孳息率一度上行2.5個基點，觸及1.595厘，創下2008年以來最高水平。同時，日本20年期孳息率攀升3.5個基點至2.64厘，30年期孳息率上漲4個基點至3.195厘，均創1999年以來新高。而20年期及以上期限債券本月已累計上漲至少20個基點。



*日本經濟大臣：正密切關注國債市場*



面對國債孳息率上升，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正表示，政府正密切關注日本國債市場動向。



他在東京對記者表示，隨著日本轉向增長型經濟，預計日本財政狀況將會改善。他對日本國債孳息率的具體水平不予置評，表示財政擔憂不會阻止政府進行必要的預算分配以實現經濟目標，政府將繼續力爭實現能跑贏通脹的更強勁工資增長。(rc)