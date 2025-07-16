16/07/2025 16:52

《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，美國公布PPI等數據

《經濟通通訊社16日專訊》美股三大指數昨日（15日）收市各有升跌，美國6月消費物價指數(CPI)按年升2.7%，市場憂慮企業盈利表現，道指下跌逾400點。不過，在英偉達股價上升帶動下，納指創收市新高。道指收市跌436.36點或0.98%，報44023.29點；標普500指數跌24.80點或0.40%，報6243.76點；納指升37.47點或0.18%，報20677.80點。港股方面，恒生指數收市報24517，跌72點或0.3%，成交2590億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，德法兩國財長會晤並舉行聯合新聞發布會；同一時間，里奇蒙聯儲總裁巴爾金發表講話。9:15pm，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克發表講話。10:00pm，美聯儲局理事巴爾在布魯金斯學會就金融監管發表演講。17日凌晨2:00am，美聯儲公布褐皮書。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布5月貿易收支，經季節調整料維持於140億歐元。今晚8:30pm，美國公布6月生產者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.6%收窄至2.5%。9:15pm，美國公布6月產能利用率，料維持於77.4%；6月工業生產月率料由下滑0.2%改善至升0.1%。



在美國，今日公布業績的公司有：ASML Holding NV(US.ASML)、美國銀行(US.BAC)、強生(US.JNJ)等。(wa)