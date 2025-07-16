16/07/2025 07:51

《國金頭條》道指跌逾400點，英偉達推升納指創新高

《經濟通通訊社16日專訊》美股三大指數收市各有升跌，美國6月消費物價指數(CPI)按年升2.7%，市場憂慮企業盈利表現，道指下跌逾400點。不過，在英偉達股價上升帶動下，納指創收市新高。



道指收市跌436.36點，或0.98%，報44023.29點；標普500指數跌24.80點，或0.40%，報6243.76點；納指升37.47點，或0.18%，報20677.80點。標普500指數日內高見6302.04點，納指亦一度升至20836.04點，同創盤中歷史新高。



英偉達將恢復向中國銷售H20人工智能晶片，刺激股價升4%，續創新高。美國晶片製造商AMD亦獲美國政府批准，可向中國客戶交付MI308型號人工智能晶片，日內升6.4%。



多家大型銀行公布業績，摩根大通第二季錄得純利149.9億美元，按年下跌17%，惟按季增長2%，日內跌0.7%。花旗第二季度業績表現遠勝市場預期，當中交易部門收入顯著增長，收市上揚3.7%。另外，富國銀行第二季總收入錄得208.22億美元，高於市場預期的207.8億美元，股價跌5.5%。



*美國6月CPI按年升2.7%，略高於市場預期*



經濟數據方面，美國6月消費物價指數(CPI)按年升2.7%，高於5月的2.4%，亦略高於市場預期的2.6%；按月則錄得0.3%的升幅；核心CPI按年升2.9%，高於5月的2.8%，惟略低於市場預期的3%。核心通脹按月上升0.2%，與前月持平。



美匯指數升0.54%，報98.63，主要因美國6月CPI數據公布後，市場對聯儲局未來貨幣政策取態維持觀望。美元兌日圓日內升幅約0.8%，報148.88。美元指數反彈加上日本本地經濟數據依然溫和，令日圓維持弱勢格局。歐元兌美元繼續承壓下行，午後一度跌至1.159，單日跌幅超過0.5%。



國際黃金市場先升後跌，現貨金價在每盎司3320至3360美元附近上落，隨後受美國經濟數據及市場風險情緒變化影響，金價有所回吐。紐約期金價格同步追隨現貨調整，報約3334美元，日內下跌0.72%。



國際原油市場延續調整格局，紐約期油報每桶約65.43美元，日內跌0.57%；布蘭特期油則回落至68.75美元，單日跌幅0.66%。(rc)