16/07/2025 14:42

【特朗普新政】特朗普：聯儲局翻新計劃可成為解僱鮑威爾理由

《經濟通通訊社16日專訊》美國總統特朗普對聯儲局主席鮑威爾的攻擊再度升級，聲稱25億美元的聯儲局翻新計劃可成為解僱他的理由。



特朗普周二（15日）接受記者訪問時表示，鮑威爾很糟糕，並批評鮑威爾不需要如此奢華的辦公環境。他形容與鮑威爾的對話如同「與椅子對話」，透露對其個性的不滿。當被問及翻新計劃是否構成解僱的理由時，特朗普明言確實有此可能。



*戴蒙：聯儲局的獨立性非常重要*



與此同時，摩根大通行政總裁戴蒙表示，聯儲局的獨立性「絕對非常重要」，不僅對他尊敬的現任聯儲局主席如此，對下一任聯儲局主席亦是。



戴蒙又指，玩弄聯儲局往往會帶來負面後果，與期望截然相反。(rc)