16/07/2025 14:58

【外圍經濟】英國6月通脹率按年上升至3.6%，高於預期

《經濟通通訊社16日專訊》英國國家統計局周三公布的數據顯示，英國6月的年通脹率達3.6%，超出預期。經濟學家先前預計，通脹率在5月達到3.4%後，6月將持平。



6月的核心通脹率（不包括波動較大的能源、食品、酒精和煙草價格）為3.7%，高於5月的3.5%。



英國國家統計局代理首席經濟學家海斯(Richard Heys)表示：「6月通脹上升，主要是受汽車燃料價格的推動，該價格僅小幅下跌，而去年同期的跌幅要大得多。」



他補充說：「食品價格通脹已連續第3個月上升，達到自去年2月以來的最高年率。不過，數字仍遠低於2023年初的峰值。」(rc)