16/07/2025 11:08

股票編號及名稱 投資評級 連連數字(02598) 增持 眾安在綫(06060) 增持 渣打(02888) 增持

《經濟通通訊社16日專訊》摩通發表研究報告指出，隨著多個司法管轄區的監管進展；新上市公司的加入；美國財政部長貝森特對穩定幣市場規模的評論，近期市場對穩定幣的興趣大增。報告預計，隨著跨境匯款、資產代幣化和儲蓄產品的採用增加，穩定幣市場規模到2027年可能達到5000億美元至2萬億美元。報告亦提到，香港《穩定幣條例草案》將於8月1日生效。該行認為，至2027年，穩定幣市場規模至少可能倍升，甚至如果一些更廣泛的應用得以實現，規模可能會更大。該行列出亞洲區受此生態增長影響的股票，選股包括富途、連連數字(02598)、眾安在綫(06060)、渣打(02888)、思佰益、SCB和環球電信。該行亦重申對區域金融股的增持建議。對於券商而言，穩定幣可能因資本市場的本地化而進一步增長；銀行則可能受惠於貨幣政策持續寬鬆。(rh)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。