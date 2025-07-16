16/07/2025 14:08

【穩定幣】洪丕正：穩定幣不是用來投機，香港制訂法則具領先地位

《經濟通通訊社16日專訊》本港《穩定幣條例》將於8月1日生效，金發局主席洪丕正表示，未來在穩定幣的使用方面，相關發展過程需要時間，並需要有序進行，但指香港在制訂法規方面實領先於其餘兩個金融中心，因此香港能夠吸引頂尖企業在這裏立足，開展交易和業務，並指數字化將成為金融業的下一個篇章。



*穩定幣不是用來投機，投資者不應過於聚焦短期因素*



被問及最近穩定幣概念在股市受到炒作，他強調，穩定幣並不是用來投機，現時在穩定幣相關發展只是剛起步，認為投資者不應過於聚焦在短期，反而應著重其長遠因素。



他指出，隨著全球不確定因素增加，大部分企業及投資者均在研究如何分散業務，香港要把握相關機遇，幫助他們分散業務及風險，以成為財資中心以及人民幣風險管理中心等，把相關的結構性優勢做好，若能聚焦在結構性趨勢，料香港下半年會表現不錯。



*中美局勢不穩定，企業正重新分配供應鏈*



對於關稅，他提及，因為中美局勢仍然非常不穩定，企業正在尋求多元化。他們正在考慮重新分配供應鏈，這樣就不會把雞蛋放在一個籃子裏，預期「中國加一」將會加速發展，這正是香港的角色所在，香港可以為這些供應鏈的轉移提供支援和幫助，香港必須更加面向全球。(bn)