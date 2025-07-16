16/07/2025 19:55

《再戰明天》美聯儲理事發表講話，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社16日專訊》美聯儲理事發表講話，及美國公布零售銷售等數據，料為周四（17日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，南非主辦20國集團(G20)財長和央行總裁會議（至18日），歐洲央行執委奇波洛內出席。本港時間周四晚8:30pm，費城聯儲發布7月製造業商業前景調查。10:00pm，美聯儲理事庫格勒就樓市和美國經濟前景發表講話。



*日本公布進出口數據，歐元區公布CPI*



數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布6月出口，年率料由下滑1.7%改善至升0.5%；6月進口年率跌幅料由7.7%收窄至1.1%；6月貿易收支料由負6386億日圓升至3539億日圓。9:30am，澳洲公布6月失業率，料維持於4.1%。2:00pm，英國公布6月失業率。4:30pm，香港公布6月失業率，經季節調整料由3.5%升上3.6%。5:00pm，歐元區公布6月消費者物價指數，月率料由持平升上0.3%，年率升幅料由1.9%擴大至2%。8:30pm，美國公布6月出口物價，月率跌幅料由0.9%收窄至0.1%；6月進口物價月率料由持平升上0.3%，年率升幅料由0.2%擴大至0.3%；6月零售銷售月率料由下滑0.9%改善至升0.1%；連續申請失業救濟金人數料維持於196.5萬；首次申請失業救濟金人數料由22.7萬升至23.4萬。10:00pm，美國公布7月NAHB房屋市場指數，料由32升至33。



在本港，明日公布業績的公司有:大眾金融控股(00626)、利華控股集團(01346)等。(wa)