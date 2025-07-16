16/07/2025 16:40
【定期存款】拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9厘
《經濟通通訊社16日專訊》近月港元觸發「弱方兌換保證」，金管局多番入市買港元，令本港銀行體系總結餘將於明日跌穿1000億元，降至864.29億元。港元拆息出現回升的趨勢，部分本地銀行上調定存息，招商永隆上調6個月港元定存年息至1.9厘，存額為10萬至1500萬元，適用於「即日快閃」定期優惠，只適用於今日10:00-19:00以新/現有資金辦理。
建行亞洲上調3個月港元定存年息至1.55厘，起存額為100萬元，適用於客戶以新資金辦理。
星展上調3個月港元定存年息至1.2厘，起存額為5萬元，適用於客戶透過網上銀行以新/舊資金辦理；「豐盛理財新客戶定存優惠」網上定期存款專屬優惠，全新或晉升客戶透過網上理財或Apps以新資金100萬-1000萬元開立3個月定期，可額外享0.1%年利率。
數字銀行Mox Bank上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至0.7厘、1.4厘及1.8厘。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
建行亞洲上調3個月港元定存年息至1.55厘，起存額為100萬元，適用於客戶以新資金辦理。
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數字銀行Mox Bank上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至0.7厘、1.4厘及1.8厘。(bn)
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