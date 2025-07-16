16/07/2025 11:20
《港元利率》金管局入市後拆息普遍向上，一個月轉升報1.17厘
《經濟通通訊社16日專訊》港匯觸7.85弱方兌換保證，金管局今早再入市，港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息轉升，報1.17482厘，升3.577基點，是5月19日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.00536厘，升9.256基點。
隔夜息報0.12095厘，跌7.875基點，是7月11日後最低；一周及兩周拆息分別升2.982基點及4.976基點，至0.42696厘及0.64006厘。長息方面，六個月拆息升2.137基點，報2.56845厘，一年期亦升3.202基點，至2.97125厘。
港元匯價今日在7.8491-7.8501之間上落，最新報7.8499。
港匯持續偏弱，再觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證。金管局再度入市，在紐約時段買入148.29億港元，沽出美元。本港銀行體系總結餘會跌穿1000億元，跌至864.29億元。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.12095厘，跌7.875基點，是7月11日後最低；一周及兩周拆息分別升2.982基點及4.976基點，至0.42696厘及0.64006厘。長息方面，六個月拆息升2.137基點，報2.56845厘，一年期亦升3.202基點，至2.97125厘。
港元匯價今日在7.8491-7.8501之間上落，最新報7.8499。
港匯持續偏弱，再觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證。金管局再度入市，在紐約時段買入148.29億港元，沽出美元。本港銀行體系總結餘會跌穿1000億元，跌至864.29億元。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.12095
|-7.875
|一周
|0.42696
|+2.982
|兩周
|0.64006
|+4.976
|一個月
|1.17482
|+3.577
|兩個月
|1.65143
|+3.75
|三個月
|2.00536
|+9.256
|六個月
|2.56845
|+2.137
|一年
|2.97125
|+3.202
資料來源：香港銀行公會