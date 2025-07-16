16/07/2025 09:50

【穩定幣】中國三三傳媒擬申香港穩定幣牌照，將配股以籌所需資金

《經濟通通訊社16日專訊》中國三三傳媒(08087)公布，擬申請香港穩定幣牌照。所需資金將以根據一般授權配售新股份所得款項淨額及本公司現有現金儲備撥付。



集團擁有服務龐大零售客戶群的豐富經驗，該客戶群對跨境及本地支付需求殷切，集團認為穩定幣可顯著提升支付效率及降低支付成本。為更好地服務零售客戶，集團已開展申請穩定幣牌照的籌備工作。



集團表示，將繼續在香港探索及推出技術服務（包括穩定幣支付），以優化支付解決方案，提升消費者體驗，並促進穩定幣在零售支付場景的廣泛應用，亦計劃積極參與香港監管試點計劃，推動穩定幣的發行與應用，助力香港建立全球數字資產生態圈的重要樞紐地位。



中國三三傳媒現升逾35%，報4.62元。(kl)