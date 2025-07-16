16/07/2025 19:03

LME香港倉庫首批金屬正式進行倉單交易

《經濟通通訊社16日專訊》港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME)表示，很高興看到自昨日LME香港倉庫正式啟用以來，首批金屬正式在LME倉庫進行倉單交易，涉及5975噸銅、396噸鎳、25噸錫及100噸鋅。



LME指出，自7月起，近7000噸LME認可品牌的金屬相繼入庫。這是香港發展成為全球金屬樞紐的重要一步。香港不僅服務於整個地區，也為市場參與者提供進入中國內地市場的通道。



LME倉庫營運商GKE Metal Logistics投資發展部總經理梁金源表示，由GKE與華潤物流營運的倉庫，一共存放了約數千噸銅，亦存放了錫和鎳，首批LME倉單分別由十多個中國國企、民企持有，亦有外國著名交易商參與，亦指GKE與華潤一直有計劃擴建現時位於西九龍潤發碼頭的倉庫，已啟動相關準備工作，但希望有關政府部門可以加快審批。(bn)