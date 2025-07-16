16/07/2025 10:06

《投資展望》普徠仕：下行風險猶存，惟股市估值重新反映樂觀前景

《環富通基金頻道16日專訊》普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望。



*經濟衰退可能性降低，惟股票估值已處高位*



當前持續的貿易爭端、日益加劇的地緣政治緊張局勢、持續擴張的財政赤字，以及上升的利率等主導因素，理應為風險資產蒙上陰影，但市場現正趨向歷史新高，自「解放日」後的低位回升。投資者似乎正以不同角度審視市場，預期風險因素將在影響有限的情況下消退，或聚焦於個別利好因素。對於樂觀的投資者來說，對人工智能支出的憂慮已經減退，企業盈利大致維持穩健，通脹尚未顯示受到關稅影響，而財政支出正在增加。此外，迄今較為務實的貿易政策取向，亦可被視為利好因素。



無論從哪個角度來看，縱然下行風險幾乎未有減少，股市估值已重新反映極為樂觀前景。投資者需要保持謹慎，因實際情況可能令人失望。雖然關稅預期趨於溫和，令經濟衰退的可能性降低，但鑑於股票估值已處高位，加上經濟及盈利增長可能放緩，普徠仕對股票保持審慎態度。



*美國以外股市估值更吸引，維持偏低配置債券*



就市場而言，普徠仕仍認為美國以外的股市提供更佳機遇，因相關市場估值更具吸引力，且在財政支出利好因素和寬鬆央行政策支持下，市場氣氛正在改善。然而，考慮到圍繞關稅談判的反覆波動，美國大型股票的上行和下行風險更趨平衡，普徠仕已減少對該類股票的偏低配置程度。在投資風格方面，由於人工智能投資熱情重燃，已減少對增長股的偏低配置程度（相對於價值股）。



由於美國財政政策所需的債券供應增加，以及關稅對通脹的威脅可能推高美國利率，維持對債券的偏低配置。繼續傾向短存續期，因為孳息率曲線的短端受聯儲局政策所限，而長端則有更大的上行空間。另繼續對通脹掛鈎債券及亞洲信貸維持偏高配置。維持對現金的偏高配置，因其仍能提供具吸引力的收益，同時限制存續期風險。然而，部分現金已被用於重新配置股票風險。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。