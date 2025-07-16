16/07/2025 11:24

《基金觀點》施羅德：經濟軟著陸可能性高，看好固定收益配置機會

《環富通基金頻道16日專訊》施羅德投資環球無約束固定收益主管Julian Houdain指，雖然自上次發布觀點以來出現了不少重大新聞（當然仍會密切關注中東局勢的發展），但對固定收益市場前景的基準觀點未有改變。根據過去一個月的經濟數據，毋須重新調整對各預測情境的機率判斷，目前仍認為經濟「軟著陸」是最有可能的情況（佔65%），即經濟溫和放緩但不步入衰退。其次是經濟「無著陸」的情境（佔20%），即美國聯儲局在2025年內不願或未能減息，此情境的機率略高於經濟「硬著陸」的風險。



*美國經濟表現符預期，將以穩健步伐持續擴張*



美國經濟至今仍是全球金融市場的基石。總體而言，美國經濟表現符合施羅德投資的預期，4月和5月的官方經濟數據雖見放緩，但並非災難性，而市場情緒指標則有所改善。美國就業市場保持穩定，而通脹數據則尚未完全反映關稅推高物價所帶來的影響，且此影響至今仍全面受到控制。



雖然美國政府政策帶來的不確定性正在拖慢增長，施羅德投資仍然認為經濟將以穩健但不過熱的步伐持續擴張，不冷不熱，剛剛好。這在很大程度上歸功於消費支出並未明顯放緩，主要因為實質收入增長強勁（即扣除通脹後的收入）。這一增長主要受美國政府財政支持擴大所帶動。儘管這對長期債務可持續性構成壓力，但短期內則能支撐消費與經濟增長。



與以往一樣，美國就業市場若明顯轉差，將是重新評估經濟前景的關鍵因素。將繼續密切關注勞動市場數據，尤其是最近持續上升的首次申領失業救濟人數。



*歐洲進一步減息理據有限，英國利率料維持較高水平*



在歐元區，過去一個月的主要發展，是歐洲中央銀行首次明確承認減息周期就算還沒結束，也已瀕臨尾聲。考慮到歐洲區內經濟增長持續改善，加上財政政策（尤其是政府開支）愈趨刺激作用，進一步減息的理據已相當有限。



與此同時，英國經濟數據則更明確反映其就業市場放緩，以及潛在通脹壓力降溫，例如工資增長。市場目前預期英國最終基準利率（即本輪周期結束時的利率水平）將維持在相對較高水平，當中存在投資機會，因為預期英國利率與其他主要央行之間的息差有機會收窄、更趨向一致。



*傾向部署美短年期債券，首選政府機構按揭抵押證券*



施羅德投資對債券整體存續期（利率風險）維持中性立場，但傾向部署美國收益率曲線趨陡交易策略(curve steepening trades)，即預期較短年期（如5年期）債券表現將優於長年期（如30年期）債券。同時亦看好跨市場固定收益配置機會，例如相對加拿大及德國國債，看好長倉英國國債(Gilts)。



企業信貸方面，繼先前強勁的正面表現後，已下調對美國CDX高收益指數（信用違約掉期指數）的評級，因為其估值優勢已大幅減弱。對整體投資級別債券維持負面看法，主要因為估值偏高，但則相對看好該類別中短存續期債券。



美國政府機構按揭抵押證券(mortgage-backed securities，MBS)仍然是在固定收益資產配置中的首選，因為與美國投資級別企業債相比，它們的收益率較高，波動性亦較低。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。