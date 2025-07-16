16/07/2025 10:00

《保險智衛－余栢堅》子女教育開支大，部署理財「安全網」

《保險智衛》每逢暑假，不少家長都會為子女安排興趣班、夏令營或遊學團，好好利用假期讓孩子增值自己及培養興趣。在開心背後，家長往往要面對一筆又一筆的開支，財務壓力隨之而來。若計劃送子女赴海外升學，更需預留額外儲備。即使家庭收入不俗，若缺乏長遠而穩健的財務規劃，這些教育與生活開支仍可能成為挑戰。



面對減息周期、定存回報不穩，加上投資市場波動加劇，家長既要花時間管理資產，而單靠儲蓄已難以全面應對家庭的開支及通脹壓力。因此，一個穩定且具預測性的財富保障與增值工具，便成為家庭理財的「安全網」。具備中期儲蓄功能的保險產品，逐漸受到家庭客戶的關注與青睞，成為不少家長部署未來的重要選項。



以年期為八年的中長期保障方案為例，市場上部分優越產品能夠鎖定八年保證回報高達每年4.7%1，穩中求息，期滿後更可一次性領取本金及額外的44.4%回報1，為現時香港市場同類型儲蓄保險中的最高保證回報2，為家庭提供穩定且具吸引力的資產增值選項。



保障年期足以覆蓋每個重要的學習階段，此類產品設人壽保障，遇到變故時亦能為家庭提供財政支持。此外，產品亦具有保單延續功能，被保人在生時可以在第一個保單年度終結後，無限次更改被保人；同時又可以指定後續被保人或後續保單權益人，確保在任何情況下，保單都可以按客戶的意願順利延續。



除了可透過代理人諮詢投保外，此類產品更提供了便捷的網上投保，從方案選擇、報價到投保的整個流程都可以在網上保險平台高效完成，令忙碌的家長能夠輕鬆規劃家庭保障。



子女教育是父母給下一代最珍貴的禮物，而穩健的財務計劃及周詳的部署則是實現子女夢想的基石。家長不僅可以確保教育資金穩定增值，還能在經濟波動中守護家庭財政，即使面對突發狀況，也可以將對教育規劃的影響減到最低。暑假遊學團不過幾星期，但教育需求卻是長久而持續的。在全球經濟充滿不確定性的環境下，選擇兼具穩健性、靈活性和保障性的中長期儲蓄理財產品，能為子女築起一道穩固的「安全網」，讓他們無懼外在變化，安心前行，放膽追夢，成就更精彩的人生。《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



資料來源：

1. 智優盛儲蓄保險計劃2提供高達每年3.51%之保證回報率。優惠期內投保並選擇以預繳選項 （即投保時一筆過同時繳付首年保費及翌年保費之預繳金額） 繳交保費，可享首年額外20.6%保費折扣，8年保證回報折合計算為每年4.70%，期滿價值相等於扣除保費折扣後的總繳付保費金額之144.4%。

2. 於2025年6月由富衛與本港主要保險公司之中期儲蓄保險所作出的比較，以折後（如適用）之保單保證回報，只有智優盛儲蓄保險計劃2提供高達每年4.70%保證回報。



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