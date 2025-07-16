16/07/2025 08:38

【關稅戰】AMD芯片出口解禁，美方：中國僅獲第四級芯片

《經濟通通訊社16日專訊》繼英偉達宣布已獲得美國政府批准、可以向中國客戶恢復交付H20芯片後，另一美國芯片巨擘超微半導體(AMD)亦公布，可以向中國客戶交付MI308型號AI芯片。



AMD發言人指出，美國商務部計劃恢復批准公司提交向中國交付相關芯片的申請，集團正預備即時開始交付安排。



AMD在今年4月曾表示，鑑於華府限制向中國出口該款專為中國客戶度身訂造的芯片，集團將蒙受8億美元的損失。



*盧特尼克：中國取得美國第四級AI芯片*



美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)為有關做法作出解釋，指中國只會取得美國第四級AI芯片，令中國維持對美國科技的依賴。



盧特尼克稱，中國企業只取得運算速度遠較美國企業遜色的芯片，因此不會危及美國國家安全。他並承認，新措施屬於中美兩國較早時達成的協議、容許美國換取中國稀土等產品安排的一部分。(ry)