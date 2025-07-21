16/07/2025 14:12

【ＡＩ】小鵬汽車招聘計劃增至八千人，聚焦AI大模型等核心領域

《經濟通通訊社16日專訊》小鵬汽車(09868)近日宣布啟動2026屆校園招聘，此次校招為其史上最大規模AI人才招聘，重點聚焦智能駕駛、AI大模型等核心領域。繼年初已推出6000人招聘計劃後，又再新增2000人。



小鵬汽車董事長、CEO何小鵬在內部講話中透露，小鵬汽車今年招聘計劃已從原6000人調整至8000人，年內員工規模將接近3萬人。他特別提到，公司將加大對畢業生的關注，尤其重視優秀本科畢業生，同時持續推進「探索者計劃」，著力培養內部年輕人才，助力更多年輕員工在企業內部成長孵化。



內媒認為，面對智能駕駛領域白熱化的人才爭奪戰，這些AI人才將支撐小鵬自動駕駛向L3、L4進階，其研發的模型將成為未來全系AI終端的核心基礎。(jq)