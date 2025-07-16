16/07/2025 17:22

《中國要聞》上半年內地郵政寄遞業務量破千億件，同比增近17%

《經濟通通訊社16日專訊》據《新華社》報道，從國家郵政局獲悉，今年上半年，中國郵政行業寄遞業務量累計完成1045.1億件，同比增長16.9%。其中，快遞業務量累計完成956.4億件，同比增長19.3%。



據國家郵政局有關負責人介紹，今年上半年，中國郵政行業業務收入累計完成8730.9億元人民幣，同比增長8.3%。其中，快遞業務收入累計完成7187.8億元人民幣，同比增長10.1%。



今年上半年，中國同城快遞業務量累計完成78.8億件，同比增長6.2%；異地快遞業務量累計完成857.4億件，同比增長20.6%；國際/港澳台快遞業務量累計完成20.2億件，同比增長22.5%。



今年上半年，中國東、中、西部地區快遞業務量比重分別為71.6%、19.3%和9.1%，快遞業務收入比重分別為74%、15.5%和10.5%。與去年同期相比，中部地區快遞業務量比重上升0.8個百分點，快遞業務收入比重上升0.5個百分點；西部地區快遞業務量比重上升0.6個百分點，快遞業務收入比重上升0.3個百分點。(jq)