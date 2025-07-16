16/07/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶66點子，報7.1800

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1526，較上個交易日跌28點子，三連跌，創7月9日以來一周新低。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開66點子，報7.1800，上個交易日即期匯率收盤報7.1734。



隔夜美國通脹數據公布後美元指數攀升，人民幣或有所承壓，不過跌幅相對偏小。



巴克萊銀行報告認為，中國可能會限制外匯干預，以示遵守與美國達成的貿易協議框架的誠意，預計人民幣兌美元匯率不會從當前水平大幅升值，人民幣將繼續充當區域貨幣的錨。但如果美元進一步貶值，中國將採取更積極的美元購買干預措施。(jq)