16/07/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收跌42點子，兩連跌，報7.1776

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1776，較上個交易日4時30分收盤價跌42點子，兩連跌，全日在7.1768至7.1829之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升14點子，報7.1811。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1526，較上個交易日跌28點子，三連跌，創7月9日以來一周新低。



交易員稱，隔夜美國通脹數據公布後，市場對美聯儲降息預期有所回落，美元指數進一步攀升，人民幣外部壓力略微升高，不過中間價政策信號明確，預計短期人民幣料延續偏穩走勢。



投行瑞銀稱，該行將2025年中國國內生產總值(GDP)增長預測由4%上調至4.7%，但仍預計下半年經濟增長放緩，加上關稅相關的不確定性，美元兌人民幣年末料在7.1-7.2。(jq)