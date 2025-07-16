16/07/2025 09:00

【外圍經濟】美國6月CPI按年升幅擴大，創4個月高位

《經濟通通訊社16日專訊》美國最新通脹數據顯示，2025年6月消費者物價指數(CPI)及核心CPI按年升幅同步擴大，雙雙創下自今年2月以來的四個月新高。



根據美國勞工統計局公布，6月CPI按年升2.7%，高於5月的2.4%，亦略高於市場預期的2.6%；按月則錄得0.3%的升幅，為年初以來最大升幅之一。核心CPI按年升2.9%，高於5月的2.8%，惟略低於市場預期的3%。核心通脹按月上升0.2%，與前月持平。



從分項目來看，6月份服務類項目如房租及交通服務價格仍持續溫和上漲，反映基本需求仍具韌性。不過，商品價格出現明顯分化，汽車類價格，尤其是二手車及新車價格，繼續回落。



6月美國私人市場每周平均實質收入按月下降0.4%，反映物價上升正在侵蝕家庭購買力，隱含中低收入家庭的實際消費能力可能持續受限。該項數據或將成為聯儲局官員衡量經濟承壓程度的重要參考指標。(rc)