16/07/2025 09:15

【外圍經濟】摩通第二季業績優於預期，稅改與經濟韌性提振前景

《經濟通通訊社16日專訊》摩根大通揭開美股大型銀行第二季度業績序幕，最新公布截至2025年6月底止季度業績，錄得純利149.9億美元，按年下跌17%，惟按季增長2%，反映該行在高利率環境及市場波動下仍能保持一定韌性。



期內每股經調整盈利達4.96美元，優於市場預期的4.78美元，受惠於資產質素穩健，以及成本控制得宜。收入方面，第二季淨收入報449.12億美元，雖低於去年同期的502億美元，但與市場預估相若。



在業務結構方面，淨利息收入為233億美元，按年上升2%，惟按季略為下跌，反映近期美國長短端利率趨勢穩定後，按季利差擴大幅度有限。非利息收入則報224億美元，按年下跌20%，主要受投資銀行業務疲弱及資本市場交易收入減少所拖累。(rc)