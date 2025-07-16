16/07/2025 09:18

【外圍經濟】貝萊德第二季業績優於預期，資產管理規模創紀錄新高

《經濟通通訊社16日專訊》貝萊德公布截至2025年6月30日止第二季度業績，受惠於市場回暖與投資氣氛改善，盈利及收入雙雙高於分析師預期，資產管理規模更創下歷史新高。



期內，貝萊德錄得純利15.9億美元，按年上升7%；經調整每股盈利達12.05美元，遠高於市場預期的11.39美元，按年增幅達16%，反映核心業務表現持續穩健。



第二季總收入增至54.2億美元，按年上升13%，高於市場預期的53.44億美元，較去年同期的48.05億美元亦錄得顯著增長。收入增長主要來自管理費用上升、ETF產品需求回暖，以及諮詢服務收入持續增加。



資產管理規模按年增長18%，由2024年同期的10.61萬億美元，升至本季的12.53萬億美元，超出市場原先預測的12.31萬億美元，創下歷史新高。(rc)