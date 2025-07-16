16/07/2025 10:26

【關稅戰】特朗普：或在本月底開始對藥品徵收關稅

《經濟通通訊社16日專訊》美國總統特朗普表示，他可能最早在本月底對藥品徵收關稅，也可能很快對半導體徵稅，暗示這些進口稅可能會與8月1日執行的廣泛對等關稅一起實施。



特朗普周二（15日）在匹茲堡參加完AI峰會，返回華盛頓時對記者表示，「可能在本月底，我們將從低關稅開始，給製藥公司1年左右的時間去準備，然後我們將把關稅提到非常高的水平。」特朗普稱，他對半導體徵收關稅的時間表類似，但沒有提供更多細節。



此外，他稱，在8月1日實施對等關稅之前，他可能還會達成兩到三項貿易協議，並表示印度是其中達成協議可能性最大的國家之一，美國正在與五、六個國家進行實質討論。



特朗普亦指出，他可能會對未收到客製化稅率的小國徵收「可能略高於10%」的統一關稅。(rc)