17/07/2025 17:39

《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社17日專訊》美股三大指數昨日（16日）收市轉升，納指再創新高，美國總統特朗普澄清目前沒有計劃解僱聯儲局主席鮑威爾。道指升231.49點或0.53%，報44254.78點；標普500指數升19.94點或0.32%，報6263.70點；納指升52.69點或0.25%，報20730.49點。港股方面，恒生指數收市報24498，跌18點或0.1%，成交2364億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，費城聯儲發布7月製造業商業前景調查。10:00pm，美聯儲理事庫格勒就樓市和美國經濟前景發表講話。18日凌晨12:45am，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利出席落基山經濟峰會的討論環節。1:30am，美聯儲理事庫克就人工智能和創新發表講話。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布6月消費者物價指數，月率料由持平升上0.3%，年率升幅料由1.9%擴大至2%。今晚8:30pm，美國公布6月出口物價，月率料維持不變，年率升幅料由1.7%擴大至1.9%；6月進口物價月率料由持平升上0.3%，年率升幅料由0.2%擴大至0.4%；6月零售銷售月率料由下滑0.9%改善至升0.1%；連續申請失業救濟金人數料維持於196.5萬；首次申請失業救濟金人數料由22.7萬升至23.3萬。10:00pm，美國公布7月NAHB房屋市場指數，料由32升至33。明日4:00am，美國公布5月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：奈飛(US.NFLX)等。(wa)