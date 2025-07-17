17/07/2025 08:22

【特朗普新政】CBS傳鮑威爾或遭特朗普解僱，拖累美匯急挫

《經濟通通訊社17日專訊》CBS引述多位知情官員報道，美國總統特朗普正考慮解僱聯儲局主席鮑威爾。受消息衝擊，紐約時間周三（16日）上午，美匯指據數一度急挫0.6%至盤中低位，帶動所有G10貨幣兌美元顯著走高，其中日圓升幅一度超過1%，環球外匯及固定收益市場明顯波動。



據報道，特朗普於周二（15日）晚在白宮橢圓辦公室會見共和黨國會議員時，明確詢問在場人士是否支持他解僱鮑威爾，多數議員表示認同。



這一動向觸發市場高度警惕，美匯指數急跌，美國兩年期國債孳息率同步回落，反映投資者憂慮美聯儲獨立性或受動搖。債市及匯市交易員紛紛重新定價美國政策不確定性溢價。華爾街分析普遍認為，若鮑威爾真被強行撤換，料將引發重大法律爭議，甚至觸發美國金融市場進一步震盪。(kk)