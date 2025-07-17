17/07/2025 08:39

【外圍經濟】美國6月PPI按月零增長，按年升幅低於預期

《經濟通通訊社17日專訊》美國最新公布的生產物價指數(PPI)顯示，6月份上游通脹壓力進一步減弱，反映企業成本升幅放緩，或為聯儲局未來減息提供更多政策空間。



根據美國勞工統計局公布的數據，6月最終需求PPI按月持平，遠遜市場預期的升0.2%，並低於5月的升幅0.1%。按年計則上升2.3%，亦低於市場預測的2.5%，以及5月向上修訂後的2.7%升幅。



剔除食品與能源價格波動的核心PPI亦按月持平，市場原先預測升幅為0.2%；按年上升2.6%，同樣低過預期的2.7%，並較5月的3.2%有所回落。



剔除本次數據反映商品價格壓力普遍受控，當中能源價格升幅回落，亦對整體PPI構成下行壓力。(kk)