17/07/2025 09:42

【外圍經濟】高盛第二季業績淨利與收入齊創新高

《經濟通通訊社17日專訊》高盛(US.GS)公布2025年第二季業績，受惠資本市場復甦、併購活動回暖以及交易業務表現突出，季度收入與盈利均遠超市場預期。



截至2025年6月底止三個月，高盛淨收入達145.83億美元，按年升14.6%，大幅高於市場預期的135.3億美元；淨利潤錄得34.73億美元，按年增長20.1%，每股盈利為10.91美元，優於去年同期的8.62美元，並創下多年來季度盈利新高。



受惠於企業併購及上市活躍度上升，高盛的投資銀行業務營收達21.9億美元，按年升27%，大幅勝預期的18億美元。其中併購諮詢及股本承銷收入均錄得顯著升幅，反映市場風險胃納回溫及資本活動重啟。



另一方面，股票銷售及交易收入達43億美元，亦明顯高於市場預期的37.2億美元，主要得益於市場波動增加與客戶交易需求上升。公司亦指出，衍生工具與概念股交易收益表現突出，推動該業務表現強勁。(kk)