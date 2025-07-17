直播中 : 開市Good Morning - 特朗普話炒鮑威爾 TACO再現？吉利私有化極氪後影響？傳新世界水緊到要蝕賣11 SKIES ？
直播中 : 開市Good Morning - 特朗普話炒鮑威爾 TACO再現？吉利私有化極氪後影響？傳新世界水緊到要蝕賣11 SKIES ？
24,514.31
-3.45
(-0.01%)
24,511
-28
(-0.11%)
低水3
8,858.27
-3.12
(-0.04%)
5,421.66
+3.26
(+0.06%)
884.38億
3,502.01
-1.77
(-0.051%)
4,014.89
+7.69
(+0.192%)
10,801.88
+81.07
(+0.756%)
2,159.54
-1.73
(-0.08%)
118,278.1700
-352.2700
(-0.297%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0984
歐元最佳客戶買入價
9.1428
英鎊最佳客戶買入價
10.5354
日圓最佳客戶買入價
5.3029
推廣【夏日勁減】多款精選產品 低至買1送1
恒生指數
24,514.31
-3.45
(-0.01%)
期指
低水3
24,511
-28
(-0.11%)
國企指數
8,858.27
-3.12
(-0.04%)
科技指數
5,421.66
+3.26
(+0.06%)
大市成交
884.38億
股票
779.02億
(88.087%)
窩輪
45.88億
(5.188%)
牛熊證
59.48億
(6.725%)
即時更新：17/07/2025 10:42
可賣空股票總成交
2,316.97億
主板賣空
312.80億
(13.500%)
更新：16/07/2025 16:59
上証指數
成交：2,687.89億
3,502.01
-1.77
(-0.051%)
滬深300
4,014.89
+7.69
(+0.192%)
深証成指
10,801.88
+81.07
(+0.756%)
MSCI中國A50
2,159.54
-1.73
(-0.08%)
比特幣
資料由Binance提供
118,278.1700
-352.2700
(-0.297%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0984
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1428
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5354
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3029
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【一本萬利】林本利：地產商要錢不要貨拖累二手，善用息差有著數 2025-06-23 #林本利（繁體字幕）
末期癌症 │ 78歲羅家英四度患癌，坦言需接受女性荷爾蒙與糖...
醫學通識 健康解「迷」

末期癌症 │ 78歲羅家英四度患癌，坦言需接受女性荷爾蒙與糖...
英國同事講 “Yes” 未必真係 “Yes”？拆解西方職場潛...
職場 職場英語教室

英國同事講 “Yes” 未必真係 “Yes”？拆解西方職場潛...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特03690 美團－Ｗ01810 小米集團－Ｗ
ETF
Highlight:
【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》​​(價值HK$168)
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
118,278.17
-352.27
-0.297%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,349.3600
-21.9900
-0.652%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.7515
-0.0130
-1.700%
更新：17/07/2025 10:40
最新重要數據
英國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.60%
公佈日期
16/07/2025 14:00
南韓-失業率
公佈值
2.60%
公佈日期
16/07/2025 07:00
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.90%
公佈日期
15/07/2025 20:30
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.5354
電匯客戶賣出
10.4994
更新：17/07/2025 10:40:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處