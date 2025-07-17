17/07/2025 09:44

【外圍經濟】拉斯維加斯金沙擬斥80億美元擴建新加坡濱海灣金沙

《經濟通通訊社17日專訊》 拉斯維加斯金沙集團宣布，將斥資高達80億美元擴建旗下旗艦項目--新加坡濱海灣金沙綜合渡假城，為集團歷來最大單一資本投資，並瞄準東南亞急速崛起的年輕高端客群，鞏固其在區內高端旅遊、休閒及會展市場的領導地位。



集團指出，今次擴建工程預計於2031年1月完成並全面營運，新項目包括一座擁有570間全套房的高端酒店塔樓、約20萬平方呎的會議展覽空間，以及一個可容納15000人的世界級娛樂及表演場館。



拉斯維加斯金沙集團主席兼行政總裁Robert Goldstein表示，東南亞地區的中產與高資產淨值人口快速增長，旅遊業與商務活動需求持續上升，為濱海灣金沙的升級提供前所未有的增長契機。(kk)