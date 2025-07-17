17/07/2025 08:27

【開市Ｇｏ】侵侵否認炒鮑公，澳門賭收蓬勃，新世界再蝕賣資產

2025年7月17日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市轉升，納指再創新高，美國總統特朗普澄清目前沒有計劃解僱聯儲局主席鮑威爾。美國6月PPI基本持平，意外不及預期。道指收市轉升231.49點，或0.53%，報44254.78點；標普500指數升19.94點，或0.32%，報6263.70點；納指升52.69點，或0.25%，報20730.49點。中國金龍指數下跌108點。日經期貨截至上午7時41分下跌97.5點。



2、美國最新公布的生產物價指數(PPI)顯示，6月份上游通脹壓力進一步減弱，反映企業成本升幅放緩，或為聯儲局未來減息提供更多政策空間。據美國勞工統計局公布的數據，6月最終需求PPI按月持平，遠遜市場預期的升0.2%，並低於5月的升幅0.1%。按年計則上升2.3%，亦低於市場預測的2.5%，以及5月向上修訂後的2.7%升幅。



3、據報特朗普已起草解僱美聯儲主席鮑威爾的信件。不過特朗普及後作出否認，稱仍還不打算將鮑威爾革職。《CBS》引述多位知情官員報道，特朗普於周二（16日）晚上在白宮會見共和黨國會議員時，明確詢問在場人士是否支持他解僱鮑威爾，多數議員表示認同。相關消息觸發市場高度警惕，美匯指數急跌，美國兩年期國債孳息率同步回落，反映投資者憂慮美聯儲獨立性或受動搖。



4、美聯儲發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告提及，今年5月下旬至7月初，美國經濟活動略有增加，整體前景呈中性至輕微悲觀趨勢。報告預計，只有兩個地區的經濟活動將出現增加，其他地區則預料持平或輕微減弱。



5、《路透》引述消息人士透露，俄羅斯總統普京相信當地經濟及軍力足夠強大，足以應對任何西方額外施壓。報道提及，普京不打算停止戰爭，並意圖佔領更多烏克蘭的領土。



6、加拿大總理卡尼宣布，將自本月底開始，向來自中國的鋼材及相關產品加徵25%關稅。另外，加拿大將限制非自由貿易協定夥伴國的關稅配額，超過配額的鋼材須繳付關稅。



7、《新華社》報道，周二（16日）召開的中國國務院常務會議明確提出，要著眼於推動新能源汽車產業高質量發展，針對該產業領域出現的各種非理性競爭現象，堅持遠近結合、綜合施策，切實規範新能源汽車產業競爭秩序。會議亦提出，要加強成本調查和價格監測，強化產品生產一致性監督檢查，督促重點車企落實好支付帳期承諾。



8、香港財庫局副局長陳浩濂回應議員口頭質詢時表示，金管局一直密切監察香港銀行業穩健發展，本地銀行的總資本比率和主要銀行的平均流動性覆蓋比率，在今年3月底分別為24.2%、182.5%，遠高於國際標準。整體而言，本地地產發展及物業投資相關信貸風險可控。



9、《路透》引述消息人士報道，已於深圳上市的消費電子產品生產商「安克創新」，計劃於明年初前在港上市，融資金額約39億港元。報道提及，安克創新已委任中金、高盛和摩根大通負責上市事宜。



10、維立志博(09887)今日至下星期二（22日）招股，計劃全球發售3205.44萬股，每股作價介乎31.6元至35元，每手100股，入場費3535.3元，預期下周五（25日）掛牌。以招股中位價計算，維立志博估計是次所得款項淨額約9.68億元。



【焦點股】



新世界(00017)

- 傳蝕賣11 SKIES機場購物中心，已與機管局進行討論

- 機管局回應指，就11 SKIES與新世界保持密切溝通



濠賭股：銀娛(00027)、金沙中國(01928)、美高梅中國(02282)等

- 澳門次季貴賓博彩收入升23%，為2019年第四季度以來最高



汽車股：吉利汽車(00175)、比亞迪(01211)、理想(02015)等

- 國常會要求車企停止內捲競爭，並落實支付帳期承諾



小米(01810)

- 英偉達行政總裁黃仁勳表示，希望能購買一輛小米汽車

- 稱英偉達很多方面都與小米開展密切合作



鋼鐵股：重鋼(01053)、鞍鋼(00347)、馬鋼(00323)等

- 加拿大將對華鋼材及相關產品加徵25%關稅



第四範式(06682)

- 擬折9%引入無極資本籌13億元，發展穩定幣、RWA等業務



多點數智(02586)

- 折讓一成配股籌近4億元研穩定幣，今早復牌



恒地(00012)

- 完成發行於2030年到期80億有擔保可換股債券



海天味業(03288)

- 超額配股權獲部分行使，多籌4.4億元



萬國數據(09698)

- 基礎投資基金超購456倍，散戶發售提前截



李寧(02331)

- 非凡領越(00933)斥4.6億元增持李寧逾1%股權



郵儲銀行(01658)

- 擬出資100億人幣，設中郵金融資產投資



藥明康德(02359)

- 摩通增持藥明康德729萬股H股，富達國際亦增持172萬股



東風集團(00489)

- 新能源汽車品牌嵐圖汽車獲控股股東增資10億人幣



微創醫療(00853)、心通醫療(02160)

- 微創醫療考慮CRM和心通醫療合併重組



德昌電機(00179)

- 於中國成立人形機械人業務合資企業





【油金報價】



紐約期油上升0.72%，報66.86美元/桶



布倫特期油上升0.28%，報68.88美元/桶



黃金現貨下跌0.10%，報3344.28美元/盎司



黃金期貨下跌0.28%，報3349.80美元/盎司