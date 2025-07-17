17/07/2025 11:20

【聚焦數據】北京上半年GDP增5.5%，消費零售額跌3.8%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》北京上半年實現地區生產總值25029.2億元（人民幣．下同），同比增長5.5%。增速與一季度5.5%持平，高於全國上半年GDP增5.3%。



*上半年固投增14%，房地產投資降7.5%*



上半年，全市固定資產投資同比增長14.1%。其中，反映企業擴大生產能力的設備購置投資增長99%，佔全市固定資產投資的比重為28.2%，同比提高12個百分點。分領域看，基礎設施投資增長2%，製造業投資增長8.9%，房地產開發投資下降7.5%。



上半年，全市房屋施工面積9896萬平方米，同比下降8%，其中住宅施工面積4904.6萬平方米，下降8.8%。全市新建商品房銷售面積537.6萬平方米，同比增長5.4%，其中住宅銷售面積352.3萬平方米，下降0.8%，住宅中的純商品住宅銷售面積增長33.8%。



*上半年消費零售額降3.8%，汽車零售降20%*



上半年，實現社會消費品零售總額6734.2億元，下降3.8%。受市場競爭激烈、銷售渠道更加多元影響，汽車類、通訊器材類商品零售額分別下降20%和24%，對社會消費品零售總額產生較大下拉作用。



社會消費品零售總額中，按消費形態分，商品零售6061.6億元，下降3.8%；餐飲收入672.6億元，下降3.6%。從商品類別看，限額以上批發和零售業中，基本生活類和時尚類商品銷售較好，糧油食品類、金銀珠寶類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長13.9%、36.1%、9.3%和7.6%；消費品「以舊換新」政策繼續顯效，家用電器和音像器材類、文化辦公用品類商品零售額分別增長4.6%和3.1%。



上半年，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長7%，比一季度提高0.2個百分點。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長24.6%，汽車製造業增長16.7%，醫藥製造業下降9.1%。鋰電子電池、新能源汽車、醫療儀器設備及器械、集成電路等產品產量分別增長3.3倍、1.5倍、1.1倍和14.9%。規模以上工業實現銷售產值13045.8億元，增長5.9%；其中，內銷產值12019.1億元，增長6.1%，出口交貨值1026.7億元，增長4.1%。