17/07/2025 15:17

渣打丁爽：料美國第三季減息一次，幅度為25點子

《經濟通通訊社17日專訊》渣打銀行大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，環球經濟2025年的增長預測由原本的3.2%輕微下調至3.1%，主要反映美國90日關稅暫緩期結束後，與多國重啟貿易談判所帶來的不確定性。若按區域劃分，預期亞洲今年將以平均4.9%的經濟增速跑贏全球其他市場，遠高於主要發達經濟體的平均1.3%經濟增長。



他指出，美國2025年的本地生產總值(GDP)增長預測由原本的1.8%調低至1.5%，美國聯儲局會在第三季度減息一次（幅度25點子）至4.25%。



*中國今年GDP增長預測維持4.8%*



他提及，中國2025年的GDP增長預測維持為4.8%。中美貿易戰的最壞情況似乎已經過去，美國對中國貨品加徵的關稅由早前提出的145%大幅減至30%。假設中國貿易順差在下半年大幅收窄，中國的經常帳盈餘將為GDP的2.8%，對GDP增長獻約0.7個百分點。



他預計，中國第四季將減息（7天期逆回購利率）10點子，並預期人民幣下半年或溫和貶值。(bn)