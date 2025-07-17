17/07/2025 16:45

渣打：維持今年香港經濟增長2.2%預測，港銀資本比率非常穩健

《經濟通通訊社17日專訊》渣打大中華區及北亞區高級經濟師劉健恒表示，香港2025年的GDP增長預測維持2.2%，消費物價指數預測則由原本的2%下調至1.8%，並預期香港下半年GDP增長約1.5%，由於企業在上半年提早下訂單及出口等，以避免關稅落實成本上升，下半年找亮點支持出口比較難，又指本地零售銷售環境要面對轉型的壓力，相信下半年內需穩定。



他表示，香港銀行同業拆息(HIBOR)在第三季勢將上升，該行將3個月HIBOR於第三季底的預測由原本的3.5%下調至3%，該行預期美聯儲將於9月減息25點子，不排除香港最優惠利率或跟隨下調。



他又預期，港匯在未來三至六個月維持在弱方區間，直至銀行體系結餘降至約500億至600億港元的水平，亦料未來數星期銀行體系結餘將繼續下跌。他並料香港樓市市場偏向活躍，但認為樓價反彈屬「言之過早」。



對於外電引述消息報道，部分本港大型銀行正討論成立「壞帳銀行」(Bad Bank)以吸收不良貸款，他認為，現時香港銀行的資本比率，非常穩健和健康，暫時毋須擔心整體呆壞帳情況。(bn)