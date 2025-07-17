17/07/2025 19:33

《再戰明天》日本公布CPI，美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社17日專訊》日本公布CPI，及美國公布新屋動工等數據，料為周五（18日）市場焦點。



*德國公布PPI*



周五日本假期休市。各國沒重要經濟活動。數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布6月消費者物價指數，年率升幅料由3.5%收窄至3.3%。2:00pm，德國公布6月生產者物價指數，年率跌幅料由1.2%擴大至1.3%，月率料由下滑0.2%改善至升0.1%。8:30pm，美國公布6月建築許可，月率跌幅料由2%收窄至0.5%；6月新屋動工料由125.6萬升至129.8萬，月率料由下滑9.8%改善至升3.3%。10:00pm，美國公布7月密歇根大學消費者信心指數，料由60.7升至61.5。



在本港，明日公布業績的公司有:帝王國際投資(00928)、鑄帝控股(01413)、恒達集團控股(03616)等。(wa)