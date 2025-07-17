17/07/2025 11:30

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.18905 +6.81 一周 0.38691 -4.005 兩周 0.68554 +4.548 一個月 1.17726 +0.244 兩個月 1.68958 +3.815 三個月 2.03976 +3.44 六個月 2.57625 +0.78 一年 2.97006 -0.119

《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日，報1.17726厘，升0.244基點，是5月19日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.03976厘，升3.44基點。隔夜息報0.18905厘，升6.81基點，是7月15日後最高；一周拆息跌4.005基點，報0.38691厘，兩周則升4.548基點，報0.68554厘。長息方面，六個月拆息升0.78基點，報2.57625厘，一年期則跌0.119基點，報2.97006厘。資料來源：香港銀行公會