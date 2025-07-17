17/07/2025 11:30
《港元利率》一個月拆息連升兩日近兩個月高，三個月報2.04厘
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日，報1.17726厘，升0.244基點，是5月19日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.03976厘，升3.44基點。
隔夜息報0.18905厘，升6.81基點，是7月15日後最高；一周拆息跌4.005基點，報0.38691厘，兩周則升4.548基點，報0.68554厘。
長息方面，六個月拆息升0.78基點，報2.57625厘，一年期則跌0.119基點，報2.97006厘。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.18905厘，升6.81基點，是7月15日後最高；一周拆息跌4.005基點，報0.38691厘，兩周則升4.548基點，報0.68554厘。
長息方面，六個月拆息升0.78基點，報2.57625厘，一年期則跌0.119基點，報2.97006厘。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.18905
|+6.81
|一周
|0.38691
|-4.005
|兩周
|0.68554
|+4.548
|一個月
|1.17726
|+0.244
|兩個月
|1.68958
|+3.815
|三個月
|2.03976
|+3.44
|六個月
|2.57625
|+0.78
|一年
|2.97006
|-0.119
資料來源：香港銀行公會