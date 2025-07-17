17/07/2025 10:25

《市場展望》DWS：美股回調風險升溫，首選歐洲及中國股市

《環富通基金頻道17日專訊》DWS發布2025年7月市場展望，以下為DWS全球首席投資總監 Vincenzo Vedda對市場與宏觀經濟及各資產類別的主要觀點。



*市場風險因素有加劇跡象，地緣政治風險不可忽視*



美國股市在過去數周強勢反彈，自年初以來錄得顯著升幅，甚至已完全追上歐洲股市的表現。若未出現進一步負面消息，這波升勢可望維持一段時間。不過，短期內市場仍有可能出現顯著回調，畢竟現有的風險因素並未真正消除，甚至有加劇跡象。例如，美國總統特朗普所提出的「大而美法案」將進一步推高美國的財政赤字，而長期利率亦面臨上升壓力。此外，美國政府仍有可能採取關稅措施，此舉或會推高物價，但若經濟增長因而受壓，則可能遏止通脹。



地緣政治風險亦是另一個不可忽視的因素。在當前動盪且錯綜複雜的環境下，不論是股票還是企業信貸的風險溢價，現時均處於異常低位。即使只是輕微的利淡消息，也可能觸發新一輪市場調整。不過，如果即將公布的企業業績優於預期，或市場預期聯儲局提前或更大幅度減息，則市場回調未必會發生。DWS預期第二季企業盈利仍有下調空間，惟科技與金融類公司或可幸免。在此背景下，DWS繼續建議投資者保持高度多元化的投資組合。歐元區投資者亦應關注美元走勢，因為美元貶值已幾乎完全抵銷美股的正面回報，換算成歐元後的收益更接近零。



美國總統特朗普不斷向聯儲局施壓，要求減息。然而，預期聯儲局仍將依據實際數據審慎決策。相比之下，歐洲央行已率先踏出減息第一步，若歐元維持強勢，將進一步為歐洲央行提供減息空間。



*歐股長遠具上升潛力，中國股市為亞洲市場首選*



自2025年初以來，標普500指數已重拾升勢，目前已接近DWS預測的2026年6月目標水平。經過一輪強勁的短暫升勢後，市場回調風險升高，原因之一是股市在夏季月份通常呈現平穩甚至下跌的走勢。



歐洲股市仍是DWS的首選之一。長遠來看，在財政支持措施與國際資金回流的推動下，歐洲市場仍具備上升潛力。不過，政治局勢變化、關稅衝突的不確定性，加上地緣政治硝煙四起，種種負面因素依然不容忽視。



新興市場股票今年以來表現出色，MSCI新興市場指數累計上升約15%。雖然中國股市自2025年初以來已大幅上漲，但仍是DWS在亞洲市場中的首選之一。相較之下，對印度股市的前景較為審慎，儘管該市場過往屢創佳績，但目前估值已屬偏高。



*10年期美國債收益率料略升，美元持續走弱趨勢未改*



10年期美國國債收益率近期略有回升，但仍遠低於2025年初的水平。預期到2026年6月，收益率將小幅升至約4.50%。



截至目前為止，美元兌歐元已貶值約13%。經短暫整固後，整體走勢仍顯疲弱。預期美元將持續偏軟，這不僅受美國龐大的雙赤字影響，亦因現屆政府明確傾向於推動弱勢美元政策。



*黃金長線前景仍樂觀，若減息將提供額外支撐*



短期內，由於以色列與伊朗的衝突未有進一步升級，地緣政治帶來的避險需求略為降溫，因此DWS已將黃金的短期評級下調至「中性」。不過長期而言，對黃金仍持正面看法。投資者興趣依然濃厚，黃金ETF持倉亦持續上升。若未來再有減息行動，亦有望為金價提供額外支撐。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。