17/07/2025 10:41

【數據解讀】汪濤：上調中國GDP增速至4.7%，下半年挑戰多

《經濟通通訊社17日專訊》瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤發表報告指出，上調中國2025年全年GDP增速預測至4.7%（此前為4%），預計三季度GDP同比增速放緩至4.7%，四季度低於4%。預計下半年CPI通縮壓力小幅上升，拖累全年CPI下滑0.2%。人民幣匯率短期內可能會走強，但經濟增長放緩以及關稅相關不確定性或推動人民幣兌美元匯率在2025年底走弱至7.1-7.2。預測面臨的風險主要包括中美貿易談判進展、政策刺激措施出台時點和力度，以及房地產市場下行的演進。



*下半年房地產可能持續下行，消費增長略放緩*



報告指，關稅不確定性可能會持續到2025年下半年之後，而全球需求似乎好於此前預期。估計美國對中國加徵關稅或將在更長時間保持在當前的較高水平。不過，出口或在下半年走弱，主要由於「搶出口」降溫之後出口可能反向調整以及全球關稅衝擊影響顯現，其中中國對美出口同比跌幅或超過二季度的24%。考慮到上半年出口增長穩健（同比增長6%），將2025年出口增速預測上調至1%，並預計淨出口對經濟增長帶來溫和貢獻（+0.6個百分點）。此外，預計下半年房地產可能持續下行，拖累建築活動和消費者信心。下半年消費增長可能略有放緩，主要由於以舊換新的政策效果面臨高基數挑戰，而出口走弱和房地產持續下行拖累居民收入和消費者信心。



報告預計下半年實際的新增財政刺激規模或較為溫和，增廣財政赤字率或擴張0.5個百分點以上。維持對政策利率進一步下調20-30個基點的基準預測，並預計政府出台更多措施推動房地產去庫存。(ct)