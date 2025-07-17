17/07/2025 08:43

【關稅戰】加拿大月底起對華進口鋼材加徵25%關稅

《經濟通通訊社17日專訊》加拿大總理卡尼宣布，將於本月底開始，向來自中國的鋼材及相關產品加徵25%關稅；加拿大還將對除美國外與其簽訂自由貿易協定的夥伴國家實行關稅配額制度，以防止由於美國關稅措施，部分國家向加拿大傾銷鋼材。



加拿大鋼鐵行業曾要求政府採取更嚴厲的反傾銷措施，以保護本國產業。美國總統特朗普本月初將鋼鋁的進口關稅從25%提高至50%。加拿大是美國最大的鋼鐵出口國。



加拿大《環球新聞》報道，加拿大將在30天內審查非自由貿易協定（FTA）夥伴的關稅配額，預定將進口量收緊至2024年的50%，超出此配額的鋼材產品適用於50%關稅。至於簽有FTA、美國以外貿易夥伴，鋼材進口配額將按照2024年，超出配額的進口產品亦將適用於50%關稅。



此外，對於所有美國以外國家，所進口的鋼材產品如在中國熔煉和鑄造，7月底前起，也將被徵收25%的額外關稅。



卡尼表示，政府採購中將有限考慮本國鋼鐵企業，並推出了一項10億加元的基金，幫助鋼鐵企業推進國防等行業的項目。卡尼說：「這些措施將保護加拿大鋼鐵生產商免受全球鋼鐵環境快速變化所導致的貿易轉移影響，從而提高其競爭力。」(ry)